Атака на Кривий Ріг — 13 листопада оголосили Днем жалоби

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

У Кривому Розі Дніпропетровської області середу, 13 листопада, оголосили Днем жалоби за загиблими. Внаслідок російського ракетного удару загинуло четверо мешканців міста.

Про це повідомив голова Криворізької райдержадміністрації Євген Ситниченко у Telegram у вівторок, 12 листопада.

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"Завтра, 13 листопада, у Кривому Розі оголошено День жалоби за загиблими", — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки. Фото: Telegram/Євген Ситниченко

Нагадаємо, пошуково-рятувальна операція в Кривому Розі тривала майже добу. На місці працювали близько 200 рятувальників та поліцейських.

З-під завалів дістали тіла чотирьох людей: матір та її трьох дітей, серед яких двомісячне немовля. Чоловік вижив та залишився сам.