Атака на Кривий Ріг — 13 листопада оголосили Днем жалоби

У Кривому Розі завтра оголосили День жалоби за загиблими
У Кривому Розі Дніпропетровської області середу, 13 листопада, оголосили Днем жалоби за загиблими. Внаслідок російського ракетного удару загинуло четверо мешканців міста.
Про це повідомив голова Криворізької райдержадміністрації Євген Ситниченко у Telegram у вівторок, 12 листопада.
Атака на Кривий Ріг
"Завтра, 13 листопада, у Кривому Розі оголошено День жалоби за загиблими", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, пошуково-рятувальна операція в Кривому Розі тривала майже добу. На місці працювали близько 200 рятувальників та поліцейських.
З-під завалів дістали тіла чотирьох людей: матір та її трьох дітей, серед яких двомісячне немовля. Чоловік вижив та залишився сам.
Читайте Новини.LIVE!