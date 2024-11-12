Атака на Кривой Рог - 13 ноября объявили Днем траура

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

В Кривом Роге Днепропетровской области среду, 13 ноября, объявили Днем траура по погибшим. В результате российского ракетного удара погибли четверо жителей города.

Об этом сообщил глава Криворожской райгосадминистрации Евгений Ситниченко в Telegram во вторник, 12 ноября.

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"Завтра, 13 ноября, в Кривом Роге объявлен День траура по погибшим",— говорится в сообщении.

Последствия атаки. Фото: Telegram/Евгений Ситниченко

Напомним, поисково-спасательная операция в Кривом Роге продолжалась почти сутки. На месте работало около 200 спасателей и полицейских.

Из-под завалов извлекли тела четырех человек: мать и ее троих детей, среди которых двухмесячный младенец. Муж выжил и остался один.