Внаслідок атаки на Кривий Ріг загинула двомісячна дитина

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Російські війська у понеділок, 11 листопада, завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу загинуло чотири людини: матір з трьома дітьми, наймолодшій з яких — два місяці.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко у Telegram у вівторок, 12 листопада.

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"У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальні роботи. Наймолодшій жертві російського удару було всього два місяці", — йдеться у повідомленні.

Клименко уточнив, що внаслідок ракетної атаки загинули четверо людей: мати з трьома дітьми. Також відомо про 14 постраждалих.

Ліквідація наслідків. Фото: ДСС

Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС

На місці удару майже добу працювали близько 200 рятувальників та поліцейських: їм вдалося врятувати п'ятеро жителів, психологи надали допомогу ще 12 людям. До робіт також залучали вибухотехніків та кінологів.

Допомога постраждалим. Фото: ДСНС

Допомога постраждалим. Фото: ДСНС

Наразі там продовжують працювати слідчі та криміналісти, оскільки Росія вдарила по цивільній інфраструктурі та пошкодила ще чотири десятки будинків. П'ять слідчо-оперативних груп вже прийняли майже 170 заяв від потерпілих.

Скриншот допису Клименка

Нагадаємо, Росія вдарила по Харкову ракетою С-300. У місті пошкоджені кілька житлових будинків.

Також окупанти скинули авіаційні бомби на Запорізьку область. У двох районах сталися влучання у житлових забудовах, під завалами перебувають люди.