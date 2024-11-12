Внаслідок атаки на Кривий Ріг загинула двомісячна дитина

Атака на Кривий Ріг — наймолодшій загиблій було два місяці
Російські війська у понеділок, 11 листопада, завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу загинуло чотири людини: матір з трьома дітьми, наймолодшій з яких — два місяці.
Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко у Telegram у вівторок, 12 листопада.
Атака на Кривий Ріг
"У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальні роботи. Наймолодшій жертві російського удару було всього два місяці", — йдеться у повідомленні.
Клименко уточнив, що внаслідок ракетної атаки загинули четверо людей: мати з трьома дітьми. Також відомо про 14 постраждалих.
На місці удару майже добу працювали близько 200 рятувальників та поліцейських: їм вдалося врятувати п'ятеро жителів, психологи надали допомогу ще 12 людям. До робіт також залучали вибухотехніків та кінологів.
Наразі там продовжують працювати слідчі та криміналісти, оскільки Росія вдарила по цивільній інфраструктурі та пошкодила ще чотири десятки будинків. П'ять слідчо-оперативних груп вже прийняли майже 170 заяв від потерпілих.
Нагадаємо, Росія вдарила по Харкову ракетою С-300. У місті пошкоджені кілька житлових будинків.
Також окупанти скинули авіаційні бомби на Запорізьку область. У двох районах сталися влучання у житлових забудовах, під завалами перебувають люди.
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