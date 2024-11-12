В результате атаки на Кривой Рог погиб двухмесячный ребенок

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Российские войска в понедельник, 11 ноября, нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате обстрела погибли четыре человека: мать с тремя детьми, самой меньшей из которых — два месяца.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram во вторник, 12 ноября.

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"В Кривом Роге завершены поисково-спасательные работы. Самой молодой жертве российского удара было всего два месяца", — говорится в сообщении.

Клименко уточнил, что в результате ракетной атаки погибли четыре человека: мать с тремя детьми. Также известно о 14 пострадавших.

Ликвидация последствий. Фото: ДСС

Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС

На месте удара почти сутки работали около 200 спасателей и полицейских: им удалось спасти пятерых жителей, психологи оказали помощь еще 12 людям. К работам также привлекали взрывотехников и кинологов.

Помощь пострадавшим. Фото: ГСЧС

Помощь пострадавшим. Фото: ГСЧС

Там продолжают работать следователи и криминалисты, поскольку Россия ударила по гражданской инфраструктуре и повредила еще четыре десятка домов. Пять следственно-оперативных групп уже приняли около 170 заявлений от потерпевших.

Скриншот поста Клименко

Напомним, Россия ударила по Харькову ракетой С-300. В городе повреждено несколько жилых домов.

Также оккупанты сбросили авиационные бомбы на Запорожскую область. В двух районах произошли попадания в жилых застройках, под завалами находятся люди.