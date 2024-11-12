У Кривому Розі через атаку РФ загинула матір з трьома дітьми

Рятувальники дістали тіло з-під завалів. Фото: ДСНС

Російські війська у понеділок, 11 листопада, завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу загинула матір з трьома дітьми, наймолодшій з яких було дві місяці.

Про це пишуть СВОЇ Кривий Ріг у вівторок, 12 листопада.

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Сьогодні вранці у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію на місці російського удару. З-під завалів дістали тіла трьох дітей, раніше було знайдено їхню матір.

За словами користувачів соцмереж, загибла жінка та її діти були світлими людьми: 32-річна Олена, 10-річний Кирил, 2,8-річний Демид та найменший член сім'ї — двомісячна Уляна.

Чоловік вижив, бо перебував в іншій частині будинку. Раніше родина готувала обіди для безпритульних та навідувала дітей в дитячих будинках й займалася благодійністю.

Нагадаємо, пошуково-рятувальна операція в Кривому Розі тривала майже добу. На місці працювали близько 200 рятувальників та поліцейських.

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