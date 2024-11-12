В Кривом Роге из-за атаки РФ погибла мать с тремя детьми

В Кривом Роге погибла мать и трое детей — что известно о семье
Российские войска в понедельник, 11 ноября, нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате обстрела погибла мать с тремя детьми, самой меньшей из которых было два месяца.
Об этом пишут СВОИ Кривой Рог во вторник, 12 ноября.
Атака на Кривой Рог 11 ноября
Сегодня утром в Кривом Роге завершили поисково-спасательную операцию на месте российского удара.
По словам пользователей соцсетей, погибшая женщина и ее дети были светлыми людьми: 32-летняя Елена, 10-летний Кирилл, 2,8-летний Демид и самый маленький член семьи — двухмесячная Ульяна.
Муж выжил, потому что находился в другой части дома. Раньше семья готовила обеды для бездомных и посещала детей в детских домах и занималась благотворительностью.
Напомним, поисково-спасательная операция в Кривом Роге продолжалась почти сутки.
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