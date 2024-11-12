Ракетний удар по Кривому Рогу - поліція показала відео з місця

Поліція показала кадри порятунку мешканців будинку у Кривому Розі
Внаслідок атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області загинули четверо людей, з яких троє — діти. Також відомо про 14 поранених.
Відео перших хвилин після вибуху оприлюднила пресслужба Патрульної поліції України у Telegram у вівторок, 12 листопада.
Ракетна атака на Кривий Ріг
"Учора, 11 листопада, близько 11-ї години, Кривий Ріг сколихнула ворожа ракетна атака. У результаті обстрілу потрощено пʼятиповерхівку в Металургійному районі", — йдеться у повідомленні.
На відео видно, як поліція разом із рятувальниками допомагала людям евакуюватись зі зруйнованих помешкань та супроводжувала їх у безпечне місце.
Сьогодні вранці була завершена пошуково-рятувальна операція. Працівники ДСНС дістали з-під завалів тіла чотирьох людей: матері та трьох дітей. Ще 14 громадян отримали травми різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, у Кривому Розі оголосили 13 листопада Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки.
Відомо, що загибла родина займалася благодійністю: відвідувала дитячі будинки та годувала обідами безхатьків.
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