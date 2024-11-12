Ракетный удар по Кривому Рогу – полиция показала видео с места

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

В результате атаки на Кривой Рог Днепропетровской области погибли четыре человека, из которых трое — дети. Также известно о 14 раненых.

Видео первых минут после взрыва обнародовала пресс-служба Патрульной полиция Украины в Telegram во вторник, 12 ноября.

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"Вчера, 11 ноября, около 11 часов, Кривой Рог всколыхнула вражеская ракетная атака. В результате обстрела разбита пятиэтажка в Металлургическом районе", — говорится в сообщении.

На видео видно, как полиция вместе со спасателями помогала людям эвакуироваться из разрушенных помещений и сопровождала их в безопасное место.

Сегодня утром была завершена поисково-спасательная операция. Работники ГСЧС извлекли из-под завалов тела четырех человек: матери и троих детей. Еще 14 граждан получили травмы разной степени тяжести.

Скриншот поста Патрульной полиции

Напомним, в Кривом Роге объявили 13 ноября Днем траура по погибшим в результате ракетной атаки.

Известно, что погибшая семья занималась благотворительностью: посещала детские дома и кормила обедами бездомных.