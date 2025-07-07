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Головна Армія ССО показали наліт на позицію окупантів біля кордону з Росією

ССО показали наліт на позицію окупантів біля кордону з Росією

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 21:46
ССО України вдарили по позиціях окупантів біля кордону — відео
Український військовий зі зброєю. Фото: кадр із відео

Група Сил спеціальних операцій зайшла з тилу на позицію окупантів поблизу кордону з Росією. Українським воїнам не перешкода дощ та скупчення ворога.

Відео пресслужба ССО опублікувала в Telegram у понеділок, 7 липня.

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Наліт на позицію загарбників

Бійці ССО працюють у режимі нон-стоп на найгарячіших ділянках фронту, а також за лінією зіткнення. Воїни завдають окупантам нищівних ударів.

"Цього разу група операторів одного з підрозділів ССО провела блискавичний наліт на позицію противника поблизу кордону з РФ. Завдяки ретельній підготовці, злагодженості та професіоналізму воїни досягли поставленої мети", — йдеться у повідомленні.

У результаті було знищено живу силу РФ, а також вдалося отримати трофеї та безцінний бойовий досвід.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав кадри, як планує роботу української армії.

А у ніч проти 7 липня українські захисники уразили російський завод з виробництва боєприпасів.

війна Україна окупанти ССО Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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