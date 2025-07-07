ССО України вдарили по позиціях окупантів біля кордону — відео

ССО показали наліт на позицію окупантів біля кордону з Росією
Група Сил спеціальних операцій зайшла з тилу на позицію окупантів поблизу кордону з Росією. Українським воїнам не перешкода дощ та скупчення ворога.
Відео пресслужба ССО опублікувала в Telegram у понеділок, 7 липня.
Наліт на позицію загарбників
Бійці ССО працюють у режимі нон-стоп на найгарячіших ділянках фронту, а також за лінією зіткнення. Воїни завдають окупантам нищівних ударів.
"Цього разу група операторів одного з підрозділів ССО провела блискавичний наліт на позицію противника поблизу кордону з РФ. Завдяки ретельній підготовці, злагодженості та професіоналізму воїни досягли поставленої мети", — йдеться у повідомленні.
У результаті було знищено живу силу РФ, а також вдалося отримати трофеї та безцінний бойовий досвід.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав кадри, як планує роботу української армії.
А у ніч проти 7 липня українські захисники уразили російський завод з виробництва боєприпасів.
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