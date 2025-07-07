ССО Украины ударили по позициям оккупантов возле границы — видео

ССО показали налет на позицию оккупантов возле границы с Россией
Группа Сил специальных операций зашла с тыла на позицию оккупантов вблизи границы с Россией. Украинским воинам не помеха дождь и скопление врага.
Видео пресс-служба ССО опубликовала в Telegram в понедельник, 7 июля.
Налет на позицию захватчиков
Бойцы ССО работают в режиме нон-стоп на горячих участках фронта, а также за линией соприкосновения. Воины наносят оккупантам сокрушительные удары.
"На этот раз группа операторов одного из подразделений ССО провела молниеносный налет на позицию противника вблизи границы с РФ. Благодаря тщательной подготовке, слаженности и профессионализму воины достигли поставленной цели", — говорится в сообщении.
В результате была уничтожена живая сила РФ, а также удалось получить трофеи и бесценный боевой опыт.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал кадры, как планирует работу украинской армии.
А в ночь на 7 июля украинские защитники поразили российский завод по производству боеприпасов.
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