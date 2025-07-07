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Главная Армия ССО показали налет на позицию оккупантов возле границы с Россией

ССО показали налет на позицию оккупантов возле границы с Россией

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 21:46
ССО Украины ударили по позициям оккупантов возле границы — видео
Украинский военный с оружием. Фото: кадр из видео

Группа Сил специальных операций зашла с тыла на позицию оккупантов вблизи границы с Россией. Украинским воинам не помеха дождь и скопление врага.

Видео пресс-служба ССО опубликовала в Telegram в понедельник, 7 июля.

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Бойцы ССО работают в режиме нон-стоп на горячих участках фронта, а также за линией соприкосновения. Воины наносят оккупантам сокрушительные удары.

"На этот раз группа операторов одного из подразделений ССО провела молниеносный налет на позицию противника вблизи границы с РФ. Благодаря тщательной подготовке, слаженности и профессионализму воины достигли поставленной цели", — говорится в сообщении.

В результате была уничтожена живая сила РФ, а также удалось получить трофеи и бесценный боевой опыт.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал кадры, как планирует работу украинской армии.

А в ночь на 7 июля украинские защитники поразили российский завод по производству боеприпасов.

война Украина оккупанты ССО Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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