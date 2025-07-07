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Головна Армія Сирський показав, як планує роботу на складному напрямку — відео

Сирський показав, як планує роботу на складному напрямку — відео

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 20:06
Сирський показав, як планує роботу армії - відео
Олександр Сирський. Фото: Telegram Олександра Сирського

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський поділився кадрами своєї роботи. Так, він разом із іншими військовими детально обговорює ситуацію на одному зі складних напрямків фронту.

Кадри він показав у своїй соцмережі Х у понеділок, 7 липня.

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Сирський показав, як планує роботу армії

"Генерал Сирський планує бойову роботу на одному з найскладніших напрямків", — підписані кадри.

У своєму дописі він оприлюднив відео з бійцями, демонструючи процес планування та координації дій у зоні бойових дій.

"Боротьба триває", — коротко, але промовисто підписав він публікацію.

Нагадаємо, що 5 липня Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський протягом двох діб перебував на позиціях українських військ у Харківській області. Під час робочої поїздки він особисто ознайомився з обстановкою на передовій та ретельно проаналізував поточну оперативну ситуацію на цьому напрямку.

Раніше головнокомандувач ЗСУ заборонив скупчення захисників та військової техніки на полігонах.

ЗСУ армія війна в Україні Олександр Сирський фронт
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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