Сирський показав, як планує роботу армії - відео

Сирський показав, як планує роботу на складному напрямку — відео
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський поділився кадрами своєї роботи. Так, він разом із іншими військовими детально обговорює ситуацію на одному зі складних напрямків фронту.
Кадри він показав у своїй соцмережі Х у понеділок, 7 липня.
July 7, 2025
Сирський показав, як планує роботу армії
"Генерал Сирський планує бойову роботу на одному з найскладніших напрямків", — підписані кадри.
У своєму дописі він оприлюднив відео з бійцями, демонструючи процес планування та координації дій у зоні бойових дій.
"Боротьба триває", — коротко, але промовисто підписав він публікацію.
Нагадаємо, що 5 липня Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський протягом двох діб перебував на позиціях українських військ у Харківській області. Під час робочої поїздки він особисто ознайомився з обстановкою на передовій та ретельно проаналізував поточну оперативну ситуацію на цьому напрямку.
Раніше головнокомандувач ЗСУ заборонив скупчення захисників та військової техніки на полігонах.
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