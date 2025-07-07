Сырский показал, как планирует работу армии - видео

Александр Сырский. Фото: Telegram Александра Сырского

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поделился кадрами своей работы. Так, он вместе с другими военными подробно обсуждает ситуацию на одном из сложных направлений фронта.

Кадры он показал в своей соцсети Х в понедельник, 7 июля.

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pic.twitter.com/ABAOB81L1K - Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (@CinC_AFU) 7 июля 2025

Сырский показал, как планирует работу армии

"Генерал Сырский планирует боевую работу на одном из самых сложных направлений", — подписаны кадры.

В своей заметке он обнародовал видео с бойцами, демонстрируя процесс планирования и координации действий в зоне боевых действий.

"Борьба продолжается", — коротко, но красноречиво подписал он публикацию.

Напомним, что 5 июля Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский в течение двух суток находился на позициях украинских войск в Харьковской области. Во время рабочей поездки он лично ознакомился с обстановкой на передовой и тщательно проанализировал текущую оперативную ситуацию на этом направлении.

Ранее главнокомандующий ВСУ запретил скопление защитников и военной техники на полигонах.