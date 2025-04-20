У Держдепі вважають, що давно пора припинити вогонь на фронті

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

У Держдепі США запевняють, що задоволені так званим "Великоднем перемир'ям" Путіна. США залишаються відданими повному припиненню вогню.

Про це в коментарі Суспільному повідомили у Держдепі США.

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Там вважають, що було б дуже добре, якби припинення вогню продовжилось і після 20 квітня.

"Ми хотіли б, щоб це продовжилося після неділі 20 квітня. Давно настав час зупинити смерть та руйнування і закінчити цю війну", — заявив речник Держдепу.

У самій РФ місцеві так звані ЗМІ пишуть, що Путін не давав команди щодо продовження "перемир'я".

Що відомо про "путінське перемир'я"

Диктатор РФ Путін 19 квітня несподівано оголосив про так зване "Великоднє перемир'я". Він віддав наказ не вести бойових дій з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Проте це лише частково позначилось на подіях на фронті.

Так президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 6 ранку 20 квітня на фронті відбулося вже 59 російських обстрілів і 5 штурмових дій окупантів.

Тим часом речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що шляхом цього "перемир'я", ймовірно, противник хоче перегрупуватися.

А конгресмен республіканець Джо Вілсон розкритикував "перемир'я Путіна". Він назвав диктатора РФ брехуном, який увійде в історію, як жалюгідна людина.

Раніше журналісти Новини.LIVE провели опитування серед киян на тему: чи вірять вони в те, що РФ притримається перемир'я. Мешканці столиці заявили, що сильно в цьому сумніваються.

Також поступила інформація, що російські окупанти під час "перемирʼя" на Великдень розчищають переправу через воду. Таким чином, противник облаштовує маршрути для проходу важкої техніки.