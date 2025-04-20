В Госдепе считают, что давно пора прекратить огонь на фронте

Военнослужащие ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

В Госдепе США уверяют, что довольны так называемым "Пасхальным перемирием" Путина. США остаются преданными полному прекращению огня.

Об этом в комментарии Суспільному сообщили в Госдепе США.

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Там считают, что было бы очень хорошо, если бы прекращение огня продолжилось и после 20 апреля.

"Мы хотели бы, чтобы это продолжилось после воскресенья 20 апреля. Давно пора остановить смерть и разрушения и закончить эту войну", — заявил представитель Госдепа.

В самой РФ местные так называемые СМИ пишут, что Путин не давал команды о продлении "перемирия".

Что известно о "путинском перемирии"

Диктатор РФ Путин 19 апреля неожиданно объявил о так называемом "Пасхальном перемирии". Он отдал приказ не вести боевых действий с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Однако это лишь частично сказалось на событиях на фронте.

Так президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 6 утра 20 апреля на фронте произошло уже 59 российских обстрелов и 5 штурмовых действий оккупантов.

Между тем представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что путем этого "перемирия", вероятно, противник хочет перегруппироваться.

А конгрессмен республиканец Джо Уилсон раскритиковал "перемирие Путина". Он назвал диктатора РФ лжецом, который войдет в историю, как жалкий человек.

Ранее журналисты Новини.LIVE провели опрос среди киевлян на тему: верят ли они в то, что РФ будет соблюдать перемирия. Жители столицы заявили, что сильно в этом сомневаются.

Также поступила информация, что российские оккупанты во время "перемирия" на Пасху расчищают переправу через воду. Таким образом, противник обустраивает маршруты для прохода тяжелой техники.