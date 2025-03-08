США передають Україні розвіддані для оборони але не для атак

США частково діляться розвідданими з Україною — що відомо
Американські військові посадовці повідомили, що Вашингтон продовжує надавати Україні розвідувальні дані для захисту. Попри це, там ухвалили рішення значно скоротити обмін тією інформацією, яка могла б сприяти проведенню наступальних операцій на Росію.
Про це повідомили анонімно два американські чиновники журналістам CNN.
Україні продовжують надавати розвідувальні дані але з обмеженнями
За словами двох чиновників з оборонного відомства США, це рішення ухвалили для того, щоб уникнути прямих звинувачень у безпосередньому сприянні ударам України по російських силах. Мовляв, саме з цієї причини постачання військової допомоги було тимчасово призупинене.
Водночас Сполучені Штати продовжують передавати інформацію, яка допомагає українським військам оборонятися.
Також офіційні особи підтвердили, що супутниковий інтернет Starlink, який є критично важливим для української армії, продовжує працювати без обмежень.
Нагадаємо, 5 березня ЦРУ підтвердив рішення Дональда Трампа обмежити передачу Україні розвідувальних даних. На таке рішення відреагував міністр оборони України Рустем Умєров, який заявив, що у відомстві шукатимуть альтернативні джерела інформації.
Попри те, що Дональд Трамп заборонив Великій Британії ділитися з Україною розвідданими, там все-таки запевнили, що передаватимуть інформацію.
Також стало відомо, що Дональд Трамп також тимчасово призупинив Україні доступ до комерційних супутникових знімків.
Тим часом в МЗС Франції запевнили, що ЄС допоможе Україні отримувати необхідні дані, які відмовились надавати США.
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