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США частково діляться розвідданими з Україною — що відомо

8 березня 2025 10:22
Анастасія Постоєнко - Редактор
США передають Україні розвіддані для оборони але не для атак
Бойові дії. Фото: Олег Петрасюк/Пресслужба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Збройних сил України
Анастасія Постоєнко - Редактор

Американські військові посадовці повідомили, що Вашингтон продовжує надавати Україні розвідувальні дані для захисту. Попри це, там ухвалили рішення значно скоротити обмін тією інформацією, яка могла б сприяти проведенню наступальних операцій на Росію.

Про це повідомили анонімно два американські чиновники журналістам CNN.

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За словами двох чиновників з оборонного відомства США, це рішення ухвалили для того, щоб уникнути прямих звинувачень у безпосередньому сприянні ударам України по російських силах. Мовляв, саме з цієї причини постачання військової допомоги було тимчасово призупинене.

Водночас Сполучені Штати продовжують передавати інформацію, яка допомагає українським військам оборонятися.

Також офіційні особи підтвердили, що супутниковий інтернет Starlink, який є критично важливим для української армії, продовжує працювати без обмежень.

Нагадаємо, 5 березня ЦРУ підтвердив рішення Дональда Трампа обмежити передачу Україні розвідувальних даних. На таке рішення відреагував міністр оборони України Рустем Умєров, який заявив, що у відомстві шукатимуть альтернативні джерела інформації.

Попри те, що Дональд Трамп заборонив Великій Британії ділитися з Україною розвідданими, там все-таки запевнили, що передаватимуть інформацію. 

Також стало відомо, що Дональд Трамп також тимчасово призупинив Україні доступ  до комерційних супутникових знімків.

Тим часом в МЗС Франції запевнили, що ЄС допоможе Україні отримувати необхідні дані, які відмовились надавати США.

США розвідка Україна війна в Україні
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