США передають Україні розвіддані для оборони але не для атак

Бойові дії. Фото: Олег Петрасюк/Пресслужба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Збройних сил України

Американські військові посадовці повідомили, що Вашингтон продовжує надавати Україні розвідувальні дані для захисту. Попри це, там ухвалили рішення значно скоротити обмін тією інформацією, яка могла б сприяти проведенню наступальних операцій на Росію.

Про це повідомили анонімно два американські чиновники журналістам CNN.

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Україні продовжують надавати розвідувальні дані але з обмеженнями

За словами двох чиновників з оборонного відомства США, це рішення ухвалили для того, щоб уникнути прямих звинувачень у безпосередньому сприянні ударам України по російських силах. Мовляв, саме з цієї причини постачання військової допомоги було тимчасово призупинене.

Водночас Сполучені Штати продовжують передавати інформацію, яка допомагає українським військам оборонятися.

Також офіційні особи підтвердили, що супутниковий інтернет Starlink, який є критично важливим для української армії, продовжує працювати без обмежень.

Нагадаємо, 5 березня ЦРУ підтвердив рішення Дональда Трампа обмежити передачу Україні розвідувальних даних. На таке рішення відреагував міністр оборони України Рустем Умєров, який заявив, що у відомстві шукатимуть альтернативні джерела інформації.

Попри те, що Дональд Трамп заборонив Великій Британії ділитися з Україною розвідданими, там все-таки запевнили, що передаватимуть інформацію.

Також стало відомо, що Дональд Трамп також тимчасово призупинив Україні доступ до комерційних супутникових знімків.

Тим часом в МЗС Франції запевнили, що ЄС допоможе Україні отримувати необхідні дані, які відмовились надавати США.