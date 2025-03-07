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Британія продовжить надавати Україні розвіддані, — ЗМІ

7 березня 2025 10:34
Карина Приходько - Редактор
Розвіддані для України — Британія передаватиме Києву інформацію
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
Карина Приходько - Редактор

Велика Британія продовжить надавати Україні розвідувальні дані. Однак пропоновані Лондоном та іншими європейськими країнами можливості є більш обмеженими та ускладнять заміну потоку даних, який днями припинили США. 

Про це повідомляє The Guardian.

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Посилаючись на свої джерела, видання повідомило, що Британія також продовжить надавати Україні необроблені дані, хоча й не передаватиме інформацію США, отриману за допомогою давно встановлених домовленостей про обмін між двома країнами.

"Вони не такі масштабні, як можливості США, і не можуть зайняти їхнє місце. Але вони дозволять Україні підтримувати певне раннє попередження про напад і удари Росії", — сказав колишній інсайдер уряду Британії. 

Накопичуються та передаються Україні разом з матеріалами з відкритих джерел розвідувальні дані, зібрані із супутників, наземних станцій, літаків спостереження, таких як Rivet Joint, і навіть таємно розгорнутих наземних сил. Це допоможе забезпечити далекобійні ракетні та дронові удари по Росії. 

Експерти припускають, що рішення США про припинення обміну розвідданими з Україною може полегшити РФ наступ на Харків, який вони так і не могли захопити. 

"Кремль може накопичити сили в межах своїх кордонів біля Харкова й атакувати знову", — вважає доктор Джейд МакГлінн з Королівського коледжу Лондона.

Нагадаємо, 5 березня ЗМІ повідомили, що США заборонили Британії передавати Україні дані розвідки

Незадовго обмін розвідданими з Києвом також припинили США. Таку інформацію підтвердили у ЦРУ.

Відомо, що через такі рішення зупинилось 80% розвідувальних даних, які надходили в Україну від союзників. 

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