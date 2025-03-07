Розвіддані для України — Британія передаватиме Києву інформацію

Британія продовжить надавати Україні розвіддані, — ЗМІ
Велика Британія продовжить надавати Україні розвідувальні дані. Однак пропоновані Лондоном та іншими європейськими країнами можливості є більш обмеженими та ускладнять заміну потоку даних, який днями припинили США.
Про це повідомляє The Guardian.
Розвіддані для України від Британії
Посилаючись на свої джерела, видання повідомило, що Британія також продовжить надавати Україні необроблені дані, хоча й не передаватиме інформацію США, отриману за допомогою давно встановлених домовленостей про обмін між двома країнами.
"Вони не такі масштабні, як можливості США, і не можуть зайняти їхнє місце. Але вони дозволять Україні підтримувати певне раннє попередження про напад і удари Росії", — сказав колишній інсайдер уряду Британії.
Накопичуються та передаються Україні разом з матеріалами з відкритих джерел розвідувальні дані, зібрані із супутників, наземних станцій, літаків спостереження, таких як Rivet Joint, і навіть таємно розгорнутих наземних сил. Це допоможе забезпечити далекобійні ракетні та дронові удари по Росії.
Експерти припускають, що рішення США про припинення обміну розвідданими з Україною може полегшити РФ наступ на Харків, який вони так і не могли захопити.
"Кремль може накопичити сили в межах своїх кордонів біля Харкова й атакувати знову", — вважає доктор Джейд МакГлінн з Королівського коледжу Лондона.
Нагадаємо, 5 березня ЗМІ повідомили, що США заборонили Британії передавати Україні дані розвідки.
Незадовго обмін розвідданими з Києвом також припинили США. Таку інформацію підтвердили у ЦРУ.
Відомо, що через такі рішення зупинилось 80% розвідувальних даних, які надходили в Україну від союзників.
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