Розвіддані для України — Британія передаватиме Києву інформацію

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko

Велика Британія продовжить надавати Україні розвідувальні дані. Однак пропоновані Лондоном та іншими європейськими країнами можливості є більш обмеженими та ускладнять заміну потоку даних, який днями припинили США.

Про це повідомляє The Guardian.

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Посилаючись на свої джерела, видання повідомило, що Британія також продовжить надавати Україні необроблені дані, хоча й не передаватиме інформацію США, отриману за допомогою давно встановлених домовленостей про обмін між двома країнами.

"Вони не такі масштабні, як можливості США, і не можуть зайняти їхнє місце. Але вони дозволять Україні підтримувати певне раннє попередження про напад і удари Росії", — сказав колишній інсайдер уряду Британії.

Накопичуються та передаються Україні разом з матеріалами з відкритих джерел розвідувальні дані, зібрані із супутників, наземних станцій, літаків спостереження, таких як Rivet Joint, і навіть таємно розгорнутих наземних сил. Це допоможе забезпечити далекобійні ракетні та дронові удари по Росії.

Експерти припускають, що рішення США про припинення обміну розвідданими з Україною може полегшити РФ наступ на Харків, який вони так і не могли захопити.

"Кремль може накопичити сили в межах своїх кордонів біля Харкова й атакувати знову", — вважає доктор Джейд МакГлінн з Королівського коледжу Лондона.

Нагадаємо, 5 березня ЗМІ повідомили, що США заборонили Британії передавати Україні дані розвідки.

Незадовго обмін розвідданими з Києвом також припинили США. Таку інформацію підтвердили у ЦРУ.

Відомо, що через такі рішення зупинилось 80% розвідувальних даних, які надходили в Україну від союзників.