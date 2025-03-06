Припинення обміну розвідданими з Україною — що втратив Київ

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Через США зупинилось 80% розвідувальних даних, які надходили в Україну від союзників. Коли Збройні сили майже зупинили просування окупантів на Донеччині, таке рішення Америки виявилось дуже проблематичним для України.

Про це повідомляє Politico.

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Представник ЗСУ підтвердив, що Україна все ще отримує деякі дані від західних партнерів, але не розкрив деталей.

Велика Британія намагається заповнити цю прогалину завдяки власним засобам спостереження: пости прослуховування на авіабазі в Кіпрі та літаки Rivet Joint у регіоні. Водночас Лондон не має таких можливостей як Вашингтона і не зможе повністю замінити американську розвідку.

"Втрата доступу до американських даних неминуче вплине на здатність України воювати — особливо зараз, коли ЗСУ майже зупинили російське просування на Донеччині", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 5 березня ЗМІ повідомили, що США заборонили Британії передавати Україні дані розвідки. Це рішення було ухвалено після припинення військової допомоги Києві.

Після цього стало відомо, що обмін розвідданими з Україною припинили і США. Це підтвердили у ЦРУ.

Зокрема, Америка відключила для України "головне джерело інформації для повітряних тривог". Українські військові більше не отримують критично важливі дані про запуски російських ракет і безпілотників.