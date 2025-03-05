У ЦРУ підтвердили, що США припинили обмін розвідданими з Україною

США припинили обмін розвідданими з Україною — в ЦРУ підтвердили
США все ж зупинили обмін розвідувальними даними з Україною в рамках припинення військової допомоги. Це може серйозно ускладнити здатність українських військових ідентифікувати і вражати російські військові цілі.
Про це повідомляє Financial Times.
Припинення обміну розвідданими між Україною і США
Посилаючись на двох американських чиновників, видання повідомило, що Вашингтон заморозив канали розвідки з Києвом. Попри це США, як і раніше, діляться розвідданими щодо війни в Україні зі своїми близькими союзниками, включно з Великою Британією.
Цю інформацію також підтвердив директор Центрального розслідувального управління (ЦРУ) Джон Реткліфф кореспонденту Білого дому. Він зазначив, що із нетерпінням чекає на зняття паузи та роботу з Україною в напрямку миру.
У матеріалі наголосили, що припинення обміну розвідданими може серйозно ускладнити здатність України виявляти та ліквідувати ворожі цілі.
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