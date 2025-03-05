У ЦРУ підтвердили, що США припинили обмін розвідданими з Україною

Директор ЦРУ Джон Реткліфф. Фото: REUTERS/Leah Millis

США все ж зупинили обмін розвідувальними даними з Україною в рамках припинення військової допомоги. Це може серйозно ускладнити здатність українських військових ідентифікувати і вражати російські військові цілі.

Про це повідомляє Financial Times.

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Посилаючись на двох американських чиновників, видання повідомило, що Вашингтон заморозив канали розвідки з Києвом. Попри це США, як і раніше, діляться розвідданими щодо війни в Україні зі своїми близькими союзниками, включно з Великою Британією.

Цю інформацію також підтвердив директор Центрального розслідувального управління (ЦРУ) Джон Реткліфф кореспонденту Білого дому. Він зазначив, що із нетерпінням чекає на зняття паузи та роботу з Україною в напрямку миру.

У матеріалі наголосили, що припинення обміну розвідданими може серйозно ускладнити здатність України виявляти та ліквідувати ворожі цілі.

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