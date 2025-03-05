Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow США припинили обмін розвідданими з Україною — в ЦРУ підтвердили arrow

США припинили обмін розвідданими з Україною — в ЦРУ підтвердили

5 березня 2025 15:19
Карина Приходько - Редактор
У ЦРУ підтвердили, що США припинили обмін розвідданими з Україною
Директор ЦРУ Джон Реткліфф. Фото: REUTERS/Leah Millis
Карина Приходько - Редактор

США все ж зупинили обмін розвідувальними даними з Україною в рамках припинення військової допомоги. Це може серйозно ускладнити здатність українських військових ідентифікувати і вражати російські військові цілі. 

Про це повідомляє Financial Times

Читайте також:

Припинення обміну розвідданими між Україною і США

Посилаючись на двох американських чиновників, видання повідомило, що Вашингтон заморозив канали розвідки з Києвом. Попри це США, як і раніше, діляться розвідданими щодо війни в Україні зі своїми близькими союзниками, включно з Великою Британією. 

Цю інформацію також підтвердив директор Центрального розслідувального управління (ЦРУ) Джон Реткліфф кореспонденту Білого дому. Він зазначив, що із нетерпінням чекає на зняття паузи та роботу з Україною в напрямку миру. 

У матеріалі наголосили, що припинення обміну розвідданими може серйозно ускладнити здатність України виявляти та ліквідувати ворожі цілі.

Доповнюється...

США розвідка ЦРУ війна в Україні фронт
Реклама
Реклама
Реклама