В ЦРУ подтвердили, что США прекратили обмен разведданными с Украиной

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Фото: REUTERS/Leah Millis

США все же остановили обмен разведывательными данными с Украиной в рамках приостановки военной помощи. Это может серьезно осложнить способность украинских военных идентифицировать и поражать российские военные цели.

Об этом сообщает Financial Times.

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Прекращение обмена разведданными между Украиной и США

Ссылаясь на двух американских чиновников, издание сообщило, что Вашингтон заморозил каналы разведки с Киевом. Несмотря на это США по-прежнему делятся разведданными о войне в Украине со своими близкими союзниками, включая Великобританию.

Эту информацию также подтвердил директор Центрального расследовательского управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф корреспонденту Белого дома. Он отметил, что с нетерпением ждет снятия паузы и работу с Украиной в направлении мира.

В материале отметили, что прекращение обмена разведданными может серьезно осложнить способность Украины выявлять и ликвидировать вражеские цели.

Напомним, США запретили Британии передавать Украине данные разведки. Это повлияет на способность Киева защищаться от непрерывного наступления России.

Также мы писали, что после своего выступления в Конгрессе Дональд Трамп не отменил решение о запрете на помощь Украине.