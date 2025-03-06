Прекращение обмена разведданными с Украиной — что потерял Киев

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Из-за США остановилось 80% разведывательных данных, которые поступали в Украину от союзников. Когда Вооруженные силы почти остановили продвижение оккупантов в Донецкой области, такое решение Америки оказалось очень проблематичным для Украины.

Об этом сообщает Politico.

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Отмена передачи разведданных для Украины

Представитель ВСУ подтвердил, что Украина все еще получает некоторые данные от западных партнеров, но не раскрыл деталей.

Великобритания пытается восполнить этот пробел благодаря собственным средствам наблюдения: посты прослушивания на авиабазе в Кипре и самолеты Rivet Joint в регионе. В то же время Лондон не имеет таких возможностей как Вашингтон и не сможет полностью заменить американскую разведку.

"Потеря доступа к американским данным неизбежно повлияет на способность Украины воевать — особенно сейчас, когда ВСУ почти остановили российское продвижение в Донецкой области", — говорится в материале.

Напомним, 5 марта СМИ сообщили, что США запретили Британии передавать Украине данные разведки. Это решение было принято после прекращения военной помощи Киеву.

После этого стало известно, что обмен разведданными с Украиной прекратили и США. Это подтвердили в ЦРУ.

В частности, Америка отключила для Украины "главный источник информации для воздушных тревог". Украинские военные больше не получают критически важные данные о запусках российских ракет и беспилотников.