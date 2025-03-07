Разведданные для Украины — Британия будет передавать Киеву информацию

Британия продолжит предоставлять Украине разведданные, — СМИ
Великобритания продолжит предоставлять Украине разведывательные данные. Однако предлагаемые Лондоном и другими европейскими странами возможности являются более ограниченными и усложнят замену потока данных, который на днях прекратили США.
Об этом сообщает The Guardian.
Разведданные для Украины от Британии
Ссылаясь на свои источники, издание сообщило, что Британия также продолжит предоставлять Украине необработанные данные, хотя и не будет передавать информацию США полученную с помощью давно установленных договоренностей об обмене между двумя странами.
"Они не такие масштабные, как возможности США, и не могут занять их место. Но они позволят Украине поддерживать определенное раннее предупреждение о нападении и ударах России", — сказал бывший инсайдер правительства Британии.
Накапливаются и передаются Украине вместе с материалами из открытых источников разведывательные данные, собранные со спутников, наземных станций, самолетов наблюдения, таких как Rivet Joint, и даже тайно развернутых наземных сил. Это поможет обеспечить дальнобойные ракетные и дроновые удары по России.
Эксперты предполагают, что решение США о прекращении обмена разведданными с Украиной может облегчить РФ наступление на Харьков, который они так и не могли захватить.
"Кремль может накопить силы в пределах своих границ возле Харькова и атаковать снова", — считает доктор Джейд МакГлинн из Королевского колледжа Лондона.
Напомним, 5 марта СМИ сообщили, что США запретили Британии передавать Украине данные разведки.
Незадолго обмен разведданными с Киевом также прекратили США. Такую информацию подтвердили в ЦРУ.
Известно, что из-за таких решений остановилось 80% разведывательных данных, которые поступали в Украину от союзников.
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