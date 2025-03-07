Разведданные для Украины — Британия будет передавать Киеву информацию

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko

Великобритания продолжит предоставлять Украине разведывательные данные. Однако предлагаемые Лондоном и другими европейскими странами возможности являются более ограниченными и усложнят замену потока данных, который на днях прекратили США.

Об этом сообщает The Guardian.

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Ссылаясь на свои источники, издание сообщило, что Британия также продолжит предоставлять Украине необработанные данные, хотя и не будет передавать информацию США полученную с помощью давно установленных договоренностей об обмене между двумя странами.

"Они не такие масштабные, как возможности США, и не могут занять их место. Но они позволят Украине поддерживать определенное раннее предупреждение о нападении и ударах России", — сказал бывший инсайдер правительства Британии.

Накапливаются и передаются Украине вместе с материалами из открытых источников разведывательные данные, собранные со спутников, наземных станций, самолетов наблюдения, таких как Rivet Joint, и даже тайно развернутых наземных сил. Это поможет обеспечить дальнобойные ракетные и дроновые удары по России.

Эксперты предполагают, что решение США о прекращении обмена разведданными с Украиной может облегчить РФ наступление на Харьков, который они так и не могли захватить.

"Кремль может накопить силы в пределах своих границ возле Харькова и атаковать снова", — считает доктор Джейд МакГлинн из Королевского колледжа Лондона.

Напомним, 5 марта СМИ сообщили, что США запретили Британии передавать Украине данные разведки.

Незадолго обмен разведданными с Киевом также прекратили США. Такую информацию подтвердили в ЦРУ.

Известно, что из-за таких решений остановилось 80% разведывательных данных, которые поступали в Украину от союзников.