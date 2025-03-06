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Умєров прокоментував зупинку обміну розвідданими зі США

6 березня 2025 17:02
Євгенія Брюховецька - редактор
Україна працює над альтернативами — Умєров про розвіддані США
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Сполучені Штати Америки припинили обмін розвідувальною інформацією з Україною. Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що наразі триває робота над альтернативами.

Про це голова Міноборони сказав під час спільної пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у Берліні.

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За словами Умєрова, Україна ще не отримала інформацію щодо того, як саме буде обмежений обмін розвідувальними даними зі США.

"Але ми вже працюємо над альтернативами, і якщо це буде необхідно, то ми отримуватимемо ці дані від Німеччини також", — сказав він.

Раніше видання The New York Times писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила припинення передачі розвідувальної інформації Україні, аби примусити до переговорів з Росією.

А Politico повідомляло, що Велика Британія намагається заповнити цю прогалину завдяки власним засобам спостереження.

Крім того, свою допомогу запропонувала Франція. Міністр оборони Себастьян Лекорню пообіцяв передавати розвідувальні дані Україні.

США розвідка Міноборони війна в Україні фронт Рустем Умєров
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