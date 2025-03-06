Україна працює над альтернативами — Умєров про розвіддані США

Умєров прокоментував зупинку обміну розвідданими зі США
Сполучені Штати Америки припинили обмін розвідувальною інформацією з Україною. Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що наразі триває робота над альтернативами.
Про це голова Міноборони сказав під час спільної пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у Берліні.
Обмін розвідданими зі США
За словами Умєрова, Україна ще не отримала інформацію щодо того, як саме буде обмежений обмін розвідувальними даними зі США.
"Але ми вже працюємо над альтернативами, і якщо це буде необхідно, то ми отримуватимемо ці дані від Німеччини також", — сказав він.
Раніше видання The New York Times писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила припинення передачі розвідувальної інформації Україні, аби примусити до переговорів з Росією.
А Politico повідомляло, що Велика Британія намагається заповнити цю прогалину завдяки власним засобам спостереження.
Крім того, свою допомогу запропонувала Франція. Міністр оборони Себастьян Лекорню пообіцяв передавати розвідувальні дані Україні.
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