Україна працює над альтернативами — Умєров про розвіддані США

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: скриншот з відео

Сполучені Штати Америки припинили обмін розвідувальною інформацією з Україною. Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що наразі триває робота над альтернативами.

Про це голова Міноборони сказав під час спільної пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у Берліні.

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За словами Умєрова, Україна ще не отримала інформацію щодо того, як саме буде обмежений обмін розвідувальними даними зі США.

"Але ми вже працюємо над альтернативами, і якщо це буде необхідно, то ми отримуватимемо ці дані від Німеччини також", — сказав він.

Раніше видання The New York Times писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила припинення передачі розвідувальної інформації Україні, аби примусити до переговорів з Росією.

А Politico повідомляло, що Велика Британія намагається заповнити цю прогалину завдяки власним засобам спостереження.

Крім того, свою допомогу запропонувала Франція. Міністр оборони Себастьян Лекорню пообіцяв передавати розвідувальні дані Україні.