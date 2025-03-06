Украина работает над альтернативами - Умеров о разведданных США

Умеров прокомментировал остановку обмена разведданными с США
Соединенные Штаты Америки прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что сейчас идет работа над альтернативами.
Об этом глава Минобороны сказал во время совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Берлине.
Обмен разведданными с США
По словам Умерова, Украина еще не получила информацию о том, как именно будет ограничен обмен разведывательными данными с США.
"Но мы уже работаем над альтернативами, и если это будет необходимо, то мы будем получать эти данные от Германии также", — сказал он.
Ранее издание The New York Times писало, что администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о прекращении передачи разведывательной информации Украине, чтобы принудить к переговорам с Россией.
А Politico сообщало, что Великобритания пытается заполнить этот пробел благодаря собственным средствам наблюдения.
Кроме того, свою помощь предложила Франция. Министр обороны Себастьян Лекорню пообещал передавать разведывательные данные Украине.
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