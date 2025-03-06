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Умеров прокомментировал остановку обмена разведданными с США

6 марта 2025 17:02
Евгения Брюховецкая - редактор
Украина работает над альтернативами - Умеров о разведданных США
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: скриншот из видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Соединенные Штаты Америки прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что сейчас идет работа над альтернативами.

Об этом глава Минобороны сказал во время совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Берлине.

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По словам Умерова, Украина еще не получила информацию о том, как именно будет ограничен обмен разведывательными данными с США.

"Но мы уже работаем над альтернативами, и если это будет необходимо, то мы будем получать эти данные от Германии также", — сказал он.

Ранее издание The New York Times писало, что администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о прекращении передачи разведывательной информации Украине, чтобы принудить к переговорам с Россией.

А Politico сообщало, что Великобритания пытается заполнить этот пробел благодаря собственным средствам наблюдения.

Кроме того, свою помощь предложила Франция. Министр обороны Себастьян Лекорню пообещал передавать разведывательные данные Украине.

США разведка Минобороны война в Украине фронт Рустем Умеров
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