Украина работает над альтернативами - Умеров о разведданных США

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: скриншот из видео

Соединенные Штаты Америки прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что сейчас идет работа над альтернативами.

Об этом глава Минобороны сказал во время совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Берлине.

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По словам Умерова, Украина еще не получила информацию о том, как именно будет ограничен обмен разведывательными данными с США.

"Но мы уже работаем над альтернативами, и если это будет необходимо, то мы будем получать эти данные от Германии также", — сказал он.

Ранее издание The New York Times писало, что администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о прекращении передачи разведывательной информации Украине, чтобы принудить к переговорам с Россией.

А Politico сообщало, что Великобритания пытается заполнить этот пробел благодаря собственным средствам наблюдения.

Кроме того, свою помощь предложила Франция. Министр обороны Себастьян Лекорню пообещал передавать разведывательные данные Украине.