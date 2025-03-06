Франція готова передавати Україні розвіддані замість США
Франція запропонувала поділитися з Україною своїми розвідувальними даними після того, як США припинили їх постачання. Це сталося через "конфлікт" між президентом України Володимиром Зеленським і американським лідером Дональдом Трампом.
Про це сказав міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, передає France 24.
Франція не припинить передавати Україні розвіддані
"Наша розвідка є суверенною з нашими власними можливостями", — сказав Себастьєн Лекорню.
Він пообіцяв передавати Україні розвідувальні дані.
Нагадаємо, США припинили обмін розвідданими з Україною, що може значно ускладнити виявлення та ураження російських цілей. Призупинення передачі даних американської розвідки про удари РФ по українському тилу, а також зупинка постачання ракет для систем ППО Patriot, суттєво вплине на безпеку тилових регіонів України.
Також ЗМІ повідомляли, що Штати заборонили Великій Британії передавати Україні дані своєї військової розвідки.
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