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Франція готова передавати Україні розвіддані замість США

6 березня 2025 10:38
Анастасія Писаненко - редактор
Франція готова передавати Україні розвіддані замість США
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters
Анастасія Писаненко - редактор

Франція запропонувала поділитися з Україною своїми розвідувальними даними після того, як США припинили їх постачання. Це сталося через "конфлікт" між президентом України Володимиром Зеленським і американським лідером Дональдом Трампом.

Про це сказав міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, передає France 24.

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"Наша розвідка є суверенною з нашими власними можливостями", — сказав Себастьєн Лекорню.

Він пообіцяв передавати Україні розвідувальні дані.

Нагадаємо, США припинили обмін розвідданими з Україною, що може значно ускладнити виявлення та ураження російських цілей. Призупинення передачі даних американської розвідки про удари РФ по українському тилу, а також зупинка постачання ракет для систем ППО Patriot, суттєво вплине на безпеку тилових регіонів України.

Також ЗМІ повідомляли, що Штати заборонили Великій Британії передавати Україні дані своєї військової розвідки.

США Франція зброя військова допомога війна в Україні
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