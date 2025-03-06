Франция готова передавать Украине разведданные вместо США
Франция предложила поделиться с Украиной своими разведывательными данными после того, как США прекратили их поставки. Это произошло из-за "конфликта" между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом.
Об этом сказал министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает France 24.
Франция не прекратит передавать Украине разведданные
"Наша разведка является суверенной с нашими собственными возможностями", — сказал Себастьен Лекорню.
Он пообещал передавать Украине разведывательные данные.
Напомним, США прекратили обмен разведданными с Украиной, что может значительно усложнить выявление и поражение российских целей. Приостановление передачи данных американской разведки об ударах РФ по украинскому тылу, а также остановка поставок ракет для систем ПВО Patriot, существенно повлияет на безопасность тыловых регионов Украины.
Также СМИ сообщали, что Штаты запретили Великобритании передавать Украине данные своей военной разведки.
Читайте Новини.LIVE!