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Франция готова передавать Украине разведданные вместо США

6 марта 2025 10:38
Анастасия Писаненко - редактор
Франция готова передавать Украине разведданные вместо США
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters
Анастасия Писаненко - редактор

Франция предложила поделиться с Украиной своими разведывательными данными после того, как США прекратили их поставки. Это произошло из-за "конфликта" между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сказал министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает France 24.

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"Наша разведка является суверенной с нашими собственными возможностями", — сказал Себастьен Лекорню.

Он пообещал передавать Украине разведывательные данные.

Напомним, США прекратили обмен разведданными с Украиной, что может значительно усложнить выявление и поражение российских целей. Приостановление передачи данных американской разведки об ударах РФ по украинскому тылу, а также остановка поставок ракет для систем ПВО Patriot, существенно повлияет на безопасность тыловых регионов Украины.

Также СМИ сообщали, что Штаты запретили Великобритании передавать Украине данные своей военной разведки.

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