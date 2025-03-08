США передают Украине разведданные для обороны но не для атак

Боевые действия. Фото: Олег Петрасюк/Пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных сил Украины

Американские военные чиновники сообщили, что Вашингтон продолжает предоставлять Украине разведывательные данные для защиты. Несмотря на это, там приняли решение значительно сократить обмен той информацией, которая могла бы способствовать проведению наступательных операций на Россию.

Об этом сообщили анонимно два американских чиновника журналистам CNN.

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Украине продолжают предоставлять разведывательные данные, но с ограничениями

По словам двух чиновников из оборонного ведомства США, это решение приняли для того, чтобы избежать прямых обвинений в непосредственном содействии ударам Украины по российским силам. Мол, именно по этой причине поставки военной помощи были временно приостановлены.

В то же время Соединенные Штаты продолжают передавать информацию, которая помогает украинским войскам обороняться.

Также официальные лица подтвердили, что спутниковый интернет Starlink, который является критически важным для украинской армии, продолжает работать без ограничений.

Напомним, 5 марта ЦРУ подтвердил решение Дональда Трампа ограничить передачу Украине разведывательных данных. На такое решение отреагировал министр обороны Украины Рустем Умеров, который заявил, что в ведомстве будут искать альтернативные источники информации.

Несмотря на то, что Дональд Трамп запретил Великобритании делиться с Украиной разведданными, там все-таки заверили, что будут передавать информацию.

Также стало известно, что Дональд Трамп также временно приостановил Украине доступ к коммерческим спутниковым снимкам.

Между тем в МИД Франции заверили, что ЕС поможет Украине получать необходимые данные, которые отказались предоставлять США.