У ГУР показали відео ліквідації групи росіян під Покровськом

Снайпери ГУР ліквідували групу росіян під Покровськом — відео
Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників на нашій землі. Так, снайпери Головного управління розвідки знищили групу окупантів під Покровськом Донецької області.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба ГУР у Telegram у суботу, 11 січня.
Знищення окупантів поблизу Покровська
Снайпери ГУР створили засідку для групи загарбників під Покровськом й ліквідували їх.
На відео видно, як українські бійці одного за одним знищили російських військових.
"Спрямована на знищення загарбників та перерізання їхніх логістичних шляхів бойова робота в тилу ворога триває!", — зазначили в пресслужбі.
Нагадаємо, бійці ССО взяли в полон одного військового КНДР у Курській області та показали відео.
Також бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували групу солдатів із Північної Кореї в Курській області.
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