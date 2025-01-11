У ГУР показали відео ліквідації групи росіян під Покровськом

Окупант в прицілі. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників на нашій землі. Так, снайпери Головного управління розвідки знищили групу окупантів під Покровськом Донецької області.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ГУР у Telegram у суботу, 11 січня.

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Снайпери ГУР створили засідку для групи загарбників під Покровськом й ліквідували їх.

На відео видно, як українські бійці одного за одним знищили російських військових.



"Спрямована на знищення загарбників та перерізання їхніх логістичних шляхів бойова робота в тилу ворога триває!", — зазначили в пресслужбі.

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, бійці ССО взяли в полон одного військового КНДР у Курській області та показали відео.

Також бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували групу солдатів із Північної Кореї в Курській області.