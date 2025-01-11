В ГУР показали видео ликвидации группы россиян под Покровском

Снайперы ГУР ликвидировали группу россиян под Покровском — видео
Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков на нашей земле. Так, снайперы Главного управления разведки уничтожили группу оккупантов под Покровском Донецкой области.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГУР в Telegram в субботу, 11 января.
Истребление оккупантов вблизи Покровска
Снайперы ГУР создали засаду для группы захватчиков под Покровском и ликвидировали их.
На видео видно, как украинские бойцы одного за другим уничтожили российских военных.
"Направленная на уничтожение захватчиков и перерезание их логистических путей боевая работа в тылу врага продолжается!" — отметили в пресс-службе.
Напомним, бойцы ССО взяли в плен одного военного КНДР в Курской области и показали видео.
Также бойцы Сил специальных операций ВСУ ликвидировали группу солдат из Северной Кореи в Курской области.
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