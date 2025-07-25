Вночі РФ запустила понад 60 цілей — скільки збила ППО

Скільки російських цілей збила ППО вночі — зведення ПС
Російські війська в ніч проти п'ятниці, 25 липня, атакували Україну ракетами та безпілотниками. Силам ППО вдалося збити більшість з них.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.
Атака на Україну 25 липня
Вночі ворог запустив 63 засоби повітряного нападу: дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області Росії та 61 ударний БпЛА з Брянська, Курська, Шаталово, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.
Станом на 09:00 Сили ППО ліквідували 54 ворожих дрони на півночі та сході країни. Водночас сталися влучання семи безпілотників у чотирьох локаціях, а також падіння збитих уламків на двох локаціях.
Нагадаємо, на фронті за минулу добу відбулося 174 бойових зіткнення.
Також ми писали, що США нададуть Україні військову допомогу, до якої увійде обладнання для ППО.
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