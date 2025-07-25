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Головна Армія Скільки російських цілей збила ППО вночі — зведення ПС

Скільки російських цілей збила ППО вночі — зведення ПС

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 09:58
Вночі РФ запустила понад 60 цілей — скільки збила ППО
Мобільна вогнева група ППО. Ілюстративне фото: МВС

Російські війська в ніч проти п'ятниці, 25 липня, атакували Україну ракетами та безпілотниками. Силам ППО вдалося збити більшість з них.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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Атака на Україну 25 липня

Вночі ворог запустив 63 засоби повітряного нападу: дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області Росії та 61 ударний БпЛА з Брянська, Курська, Шаталово, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Станом на 09:00 Сили ППО ліквідували 54 ворожих дрони на півночі та сході країни. Водночас сталися влучання семи безпілотників у чотирьох локаціях, а також падіння збитих уламків на двох локаціях.

Скільки цілей збила ППО вночі 25 липня
Збиті цілі РФ. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, на фронті за минулу добу відбулося 174 бойових зіткнення.

Також ми писали, що США нададуть Україні військову допомогу, до якої увійде обладнання для ППО. 

обстріли ППО війна в Україні атака Повітряні Сили ЗСУ
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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