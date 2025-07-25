У США погодились надати військову допомогу Україні на 300 мільйонів доларів

Бійці ЗСУ на САУ M109 Paladin у Сумській області. Фото: Reuters

Урядова агенція Сполучених Штатів з питань співробітництва в галузі оборони повідомила про надання Україні військової допомоги. Крім того, американці нададуть і технічну підтримку для техніки.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Чим допоможуть США

Згідно з офіційними повідомленнями США нададуть Україні обладнання для протиповітряної оборони на суму 180 мільйонів доларів. Також буде надана підтримка технічного обслуговування та ремонту американських самохідних артилерійських установок M109 Paladin на суму близько 150 мільйонів доларів.

Допомога включатиме:

модернізацію та технічне обслуговування гаубиць;

постачання запасних частин, витратних матеріалів та аксесуарів;

підтримку ремонтних робіт та повернення обладнання;

навчання українського персоналу та надання навчального обладнання;

інженерно-технічні та логістичні послуги від уряду США та приватних контракторів;

інші елементи логістики та програмної підтримки.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп заявив, що країни Європейського Союзу повністю профінансують постачання американської військової техніки, яку згодом розподілять між державами ЄС. За його словами, значна частина цієї техніки вирушить до України.

Нагадаємо, що Дональд Трамп поставив під питання ефективність розподілу фінансової підтримки, яку США надають Україні. У своїй заяві він натякнув, що частина коштів, імовірно, не була спрямована безпосередньо на закупівлю озброєння.