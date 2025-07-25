В США согласились предоставить военную помощь Украине на 300 миллионов долларов

Бойцы ВСУ на САУ M109 Paladin в Сумской области. Фото: Reuters

Правительственное агентство Соединенных Штатов по вопросам сотрудничества в области обороны сообщило о предоставлении Украине военной помощи. Кроме того, американцы предоставят и техническую поддержку для техники.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Чем помогут США

Согласно официальным сообщениям США предоставят Украине оборудование для противовоздушной обороны на сумму 180 миллионов долларов. Также будет оказана поддержка технического обслуживания и ремонта американских самоходных артиллерийских установок M109 Paladin на сумму около 150 миллионов долларов.

Помощь будет включать:

модернизацию и техническое обслуживание гаубиц;

поставку запасных частей, расходных материалов и аксессуаров;

поддержку ремонтных работ и возвращение оборудования;

обучение украинского персонала и предоставление учебного оборудования;

инженерно-технические и логистические услуги от правительства США и частных контракторов;

другие элементы логистики и программной поддержки.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что страны Европейского Союза полностью профинансируют поставки американской военной техники, которую впоследствии распределят между государствами ЕС. По его словам, значительная часть этой техники отправится в Украину.

Напомним, что Дональд Трамп поставил под вопрос эффективность распределения финансовой поддержки, которую США предоставляют Украине. В своем заявлении он намекнул, что часть средств, вероятно, не была направлена непосредственно на закупку вооружения.