Ночью РФ запустила более 60 целей - сколько сбила ПВО

Мобильная огневая группа ПВО. Иллюстративное фото: МВД

Российские войска в ночь на пятницу, 25 июля, атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Силам ПВО удалось сбить большинство из них.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Атака на Украину 25 июля

Ночью враг запустил 63 средства воздушного нападения: две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской области России и 61 ударный БпЛА из Брянска, Курска, Шаталово, Миллерово и Приморско-Ахтарска.

По состоянию на 09:00 Силы ПВО ликвидировали 54 вражеских дрона на севере и востоке страны. В то же время произошли попадания семи беспилотников в четырех локациях, а также падение сбитых обломков на двух локациях.

Сбитые цели РФ. Фото: Воздушные силы

Напомним, на фронте за минувшие сутки произошло 174 боевых столкновения.

Также мы писали, что США предоставят Украине военную помощь, в которую войдет оборудование для ПВО.