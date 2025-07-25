На фронті відбулося понад 170 боїв - ситуація вранці

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ

В Україні у п'ятницю, 25 липня, триває 1248-й день повномасштабної війни Росії. За минулу добу на фронті відбулося 174 бойових зіткнення.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.

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Ситуація на напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках за добу українські воїни відбили 25 атак загарбників. Ворог завдав дев’яти авіаударів, застосувавши при цьому 15 керованих авіабомб, та здійснив 283 обстріли, шість із яких — з РСЗВ.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Фото: Генштаб

На Південно-Слобожанському напрямку РФ сім разів штурмувала позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Петро-Іванівка та Кам’янське.

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак загарбників поблизу Степової Новоселівки, Загризового, Куп’янська, Зеленого Гаю та в напрямку Великої Шапківки.

Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб

На Лиманському напрямку окупанти атакували 24 рази, намагаючись прорватися поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Ямполівка, Торське, Серебрянка, а також у напрямку населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Чернещина, Середнє.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб

На Сіверському напрямку ворог здійснив дві спроби прориву в районах Григорівки та Переїзного.

Сіверський напрямок. Фото: Генштаб

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували в районі Миколаївки та у напрямку Білої Гори.

Краматорський напрямок. Фото: Генштаб

На Торецькому напрямку загарбники здійснили сім атак неподалік Диліївки, Торецька, Русиного Яру, у напрямках Плещіївки, Олександро-Шультиного та Катеринівки.

Торецький напрямок. Фото: Генштаб

На Покровському напрямку захисники зупинили 57 штурмів агресора у районах населених пунктів Мирне, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Промінь, а також у напрямку населених пунктів Володимирівка, Родинське і Покровськ.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Піддубне, Маліївка, Ялта, Воскресенка – у напрямку Темирівки й Олександрограда.

Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб

На Гуляйпільському напрямку противник не проводив наступальних дій.

Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку окупаційних військ в районі населеного пункту Степногірськ.

Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб

На Придніпровському напрямку росіяни п’ять разів атакували позиції ЗСУ у напрямках населених пунктів Садове, Дніпровське та Придніпровське.

Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб

Нагадаємо, днями бійці ГУР розбили групу російських штурмовиків та взяли в полон чотирьох окупантів.

А в США погодили військову допомогу Україні — нададуть обладнання для ППО.