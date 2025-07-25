На фронте произошло более 170 боев - ситуация утром

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ

В Украине в пятницу, 25 июля, продолжается 1248-й день полномасштабной войны России. За минувшие сутки на фронте произошло 174 боевых столкновения.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Ситуация на направлениях фронта

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за сутки украинские воины отбили 25 атак захватчиков. Враг нанес девять авиаударов, применив при этом 15 управляемых авиабомб, и совершил 283 обстрела, шесть из которых — из РСЗО.

Северо-Слобожанское и Курское направления: Генштаб

На Южно-Слобожанском направлении РФ семь раз штурмовала позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Волчанск, Зеленое, Петро-Ивановка и Каменское.

Южно-Слобожанское направление, фото: Генштаб

На Купянском направлении произошло пять атак захватчиков вблизи Степной Новоселовки, Загрызового, Купянска, Зеленого Гая и в направлении Большой Шапковки.

Купянское направление. Фото: Генштаб

На Лиманском направлении оккупанты атаковали 24 раза, пытаясь прорваться вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Ямполовка, Торское, Серебрянка, а также в направлении населенных пунктов Дроновка, Шандриголовое, Чернещина, Среднее.

Лиманское направление. Фото: Генштаб

На Северском направлении враг совершил две попытки прорыва в районах Григорьевки и Переездного.

Северское направление. Фото: Генштаб

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районе Николаевки и в направлении Белой Горы.

Краматорское направление. Фото: Генштаб

На Торецком направлении захватчики совершили семь атак неподалеку Дилиевки, Торецка, Русиного Яра, в направлениях Плещеевки, Александро-Шультино и Катериновки.

Торецкое направление. Фото: Генштаб

На Покровском направлении защитники остановили 57 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Мирное, Мирноград, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево, Котлиное, Удачное, Дачное, Проминь, а также в направлении населенных пунктов Владимировка, Родинское и Покровск.

Покровское направление. Фото: Генштаб

На Новопавловском направлении враг совершил 14 атак вблизи населенных пунктов Поддубное, Малиевка, Ялта, Воскресенка — в направлении Темировки и Александрограда.

Новопавловское направление. Фото: Генштаб

На Гуляйпольском направлении противник не проводил наступательных действий.

Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб

На Ореховском направлении Силы обороны отбили одну атаку оккупационных войск в районе населенного пункта Степногорск.

Ореховское направление. Фото: Генштаб

На Приднепровском направлении россияне пять раз атаковали позиции ВСУ в направлениях населенных пунктов Садовое, Днепровское и Приднепровское.

Приднепровское направление. Фото: Генштаб

Напомним, на днях бойцы ГУР разбили группу российских штурмовиков и взяли в плен четырех оккупантов.

А в США согласовали военную помощь Украине — предоставят оборудование для ПВО.