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Главная Армия На фронте возросло количество боев за сутки — сводка Генштаба

На фронте возросло количество боев за сутки — сводка Генштаба

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 08:58
На фронте произошло более 170 боев - ситуация утром
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ

В Украине в пятницу, 25 июля, продолжается 1248-й день полномасштабной войны России. За минувшие сутки на фронте произошло 174 боевых столкновения.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.

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Ситуация на направлениях фронта

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за сутки украинские воины отбили 25 атак захватчиков. Враг нанес девять авиаударов, применив при этом 15 управляемых авиабомб, и совершил 283 обстрела, шесть из которых — из РСЗО.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках 25 липня
Северо-Слобожанское и Курское направления: Генштаб

На Южно-Слобожанском направлении РФ семь раз штурмовала позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Волчанск, Зеленое, Петро-Ивановка и Каменское.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку 25 липня
Южно-Слобожанское направление, фото: Генштаб

На Купянском направлении произошло пять атак захватчиков вблизи Степной Новоселовки, Загрызового, Купянска, Зеленого Гая и в направлении Большой Шапковки.

Ситуація на Куп’янському напрямку 25 липня
Купянское направление. Фото: Генштаб

На Лиманском направлении оккупанты атаковали 24 раза, пытаясь прорваться вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Ямполовка, Торское, Серебрянка, а также в направлении населенных пунктов Дроновка, Шандриголовое, Чернещина, Среднее.

Ситуація на Лиманському напрямку 25 липня
Лиманское направление. Фото: Генштаб

На Северском направлении враг совершил две попытки прорыва в районах Григорьевки и Переездного.

Ситуація на Сіверському напрямку 25 липня
Северское направление. Фото: Генштаб

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районе Николаевки и в направлении Белой Горы.

Ситуація на Краматорському напрямку 25 липня
Краматорское направление. Фото: Генштаб

На Торецком направлении захватчики совершили семь атак неподалеку Дилиевки, Торецка, Русиного Яра, в направлениях Плещеевки, Александро-Шультино и Катериновки.

Ситуація на Торецькому напрямку 25 липня
Торецкое направление. Фото: Генштаб

На Покровском направлении защитники остановили 57 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Мирное, Мирноград, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево, Котлиное, Удачное, Дачное, Проминь, а также в направлении населенных пунктов Владимировка, Родинское и Покровск.

Ситуація на Покровському напрямку 25 липня
Покровское направление. Фото: Генштаб

На Новопавловском направлении враг совершил 14 атак вблизи населенных пунктов Поддубное, Малиевка, Ялта, Воскресенка — в направлении Темировки и Александрограда.

Ситуація на Новопавлівському напрямку 25 липня
Новопавловское направление. Фото: Генштаб

На Гуляйпольском направлении противник не проводил наступательных действий.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку 25 липня
Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб

На Ореховском направлении Силы обороны отбили одну атаку оккупационных войск в районе населенного пункта Степногорск.

Ситуація на Оріхівському напрямку 25 липня
Ореховское направление. Фото: Генштаб

На Приднепровском направлении россияне пять раз атаковали позиции ВСУ в направлениях населенных пунктов Садовое, Днепровское и Приднепровское.

Ситуація на Придніпровському напрямку 25 липня
Приднепровское направление. Фото: Генштаб

Напомним, на днях бойцы ГУР разбили группу российских штурмовиков и взяли в плен четырех оккупантов.

А в США согласовали военную помощь Украине — предоставят оборудование для ПВО.

российские войска ВСУ Генштаб ВСУ война в Украине фронт
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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