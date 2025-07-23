Втрати окупантів — бійці ГУР розбили штурмовиків РФ

Полонені російські окупанти. Фото: кадр з відео

Бійці підрозділу "Шаманбат" Головного управління розвідки Міноборони України розбили групу російських штурмовиків. Крім того, вони взяли в полон чотирьох окупантів.

Про це повідомили в ГУР 23 липня.

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"Завдяки рішучим діям спецпризначенців підрозділу "Шаманбат" ГУР МО України вдалося поповнити обмінний фонд чотирма росіянами, яких обміняють на українських Захисників", — йдеться у повідомленні.

У спецслужбі розповіли, що українські бійці вступили у стрілецький бій з ворожою штурмовою групою та зачистили позиції окупантів на передовій. В результаті троє окупантів були ліквідовані

"Розвідники нагадують — усі вороги України отримають по заслугах!" — наголосили в ГУР.

Нагадаємо, раніше ГУР показало, як робот "Лють" знищує росіян із кулемета. Військові масштабують використання таких систем, зокрема під час операцій на Сумському напрямку.

Крім того, українські захисники показали підбірку знищення ворожої артилерії, мінометів та особового складу. В операції взяли участь бійці 148 артилерійської Житомирської бригади ДШВ ЗСУ.