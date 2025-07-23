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Главная Армия Бойцы ГУР разбили штурмовиков РФ и взяли пленных — видео

Бойцы ГУР разбили штурмовиков РФ и взяли пленных — видео

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 21:22
Потери оккупантов — бойцы ГУР разбили штурмовиков РФ
Пленные российские оккупанты в плену. Фото: кадр из видео

Бойцы подразделения "Шаманбат" Главного управления разведки Минобороны Украины разбили группу российских штурмовиков. Кроме того, они взяли в плен четырех оккупантов.

Об этом сообщили в ГУР 23 июля.

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"Благодаря решительным действиям спецназовцев подразделения "Шаманбат" ГУР МО Украины удалось пополнить обменный фонд четырьмя россиянами, которых обменяют на украинских Защитников", — говорится в сообщении.

В спецслужбе рассказали, что украинские бойцы вступили в стрелковый бой с вражеской штурмовой группой и зачистили позиции оккупантов на передовой. В результате трое оккупантов были ликвидированы

"Разведчики напоминают — все враги Украины получат по заслугам!" — отметили в ГУР.

Напомним, ранее ГУР показало, как робот "Лють" уничтожает россиян из пулемета. Военные масштабируют использование таких систем, в частности во время операций на Сумском направлении.

Кроме того, украинские защитники показали подборку уничтожения вражеской артиллерии, минометов и личного состава. В операции приняли участие бойцы 148 артиллерийской Житомирской бригады ДШВ ВСУ.

война в Украине ГУР фронт потери оккупантов штурм
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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