Потери оккупантов — бойцы ГУР разбили штурмовиков РФ

Бойцы ГУР разбили штурмовиков РФ и взяли пленных — видео
Бойцы подразделения "Шаманбат" Главного управления разведки Минобороны Украины разбили группу российских штурмовиков. Кроме того, они взяли в плен четырех оккупантов.
Об этом сообщили в ГУР 23 июля.
Эффектная работа бойцов ГУР
"Благодаря решительным действиям спецназовцев подразделения "Шаманбат" ГУР МО Украины удалось пополнить обменный фонд четырьмя россиянами, которых обменяют на украинских Защитников", — говорится в сообщении.
В спецслужбе рассказали, что украинские бойцы вступили в стрелковый бой с вражеской штурмовой группой и зачистили позиции оккупантов на передовой. В результате трое оккупантов были ликвидированы
"Разведчики напоминают — все враги Украины получат по заслугам!" — отметили в ГУР.
Напомним, ранее ГУР показало, как робот "Лють" уничтожает россиян из пулемета. Военные масштабируют использование таких систем, в частности во время операций на Сумском направлении.
Кроме того, украинские защитники показали подборку уничтожения вражеской артиллерии, минометов и личного состава. В операции приняли участие бойцы 148 артиллерийской Житомирской бригады ДШВ ВСУ.
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