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Головна Армія ГУР показало, як робот "Лють" знищує росіян із кулемета — відео

ГУР показало, як робот "Лють" знищує росіян із кулемета — відео

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 11:47
Робот "Лють" знищує російських окупантів з кулемета — відео
Операція українських розвідників. Фото: кадр з відео

Українська армія продовжує нарощувати застосування наземних роботизованих комплексів (НРК) під час бойових дій. Військові масштабують використання таких систем, зокрема під час операцій на Сумському напрямку.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки України (ГУР) в Facebook у понеділок, 14 липня.

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Як робот "Лють" знищує окупантів 

На кадрах, оприлюднених розвідкою, видно бойову роботу НРК "Лють". Оснащений кулеметом, безпілотний наземний апарат впевнено просувається складною місцевістю: через повалені дерева, вирви від снарядів та інші перешкоди.

Протягом руху він підтримує стабільний зв’язок та передає зображення в реальному часі на пункт управління.

Діставшись до ворожих позицій, робот відкриває прицільний кулеметний вогонь, знищуючи російських військових. 

Робот Лють ГУР
Повідомлення ГУР в Facebook

Раніше український військовий поділився досвідом використання наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених з поля бою.

Також ми писали, що Третя штурмова бригада відкрила школу операторів бойових роботів.

розвідка робот окупанти війна в Україні ГУР роботи
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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