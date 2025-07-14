Робот "Лють" уничтожает российских оккупантов из пулемета - видео

Операция украинских разведчиков. Фото: кадр из видео

Украинская армия продолжает наращивать применение наземных роботизированных комплексов (НРК) во время боевых действий. Военные масштабируют использование таких систем, в частности во время операций на Сумском направлении.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Украины (ГУР) в Facebook в понедельник, 14 июля.

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На кадрах, обнародованных разведкой, видно боевую работу НРК "Лють". Оснащенный пулеметом, беспилотный наземный аппарат уверенно продвигается по сложной местности: через поваленные деревья, воронки от снарядов и другие препятствия.

В течение движения он поддерживает стабильную связь и передает изображение в реальном времени на пункт управления.

Добравшись до вражеских позиций, робот открывает прицельный пулеметный огонь, уничтожая российских военных.

Сообщение ГУР в Facebook

Ранее украинский военный поделился опытом использования наземных роботизированных комплексов для эвакуации раненых с поля боя.

Также мы писали, что Третья штурмовая бригада открыла школу операторов боевых роботов.