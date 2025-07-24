Що відомо про наслідки обстрілу Сумщини ввечері 24 липня 2025 року

Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС України

Увечері в четвер, 24 липня, росіяни атакували Зноб-Новгородську громаду ударним БпЛА та з артилерії. Є загибла та поранені.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

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Скриншот повідомлення Олега Григорова

Наслідки атаки на Сумщину ввечері 24 липня

Унаслідок дронової атаки по одному з населених пунктів загинула 43-річна жінка, а під час артилерійського обстрілу одного із селищ зазнала поранень 60-річна місцева жителька. Потерпілу транспортують до лікарні та надають їй усю необхідну медичну допомогу.

Очільник ОВА зазначив, що у прикордонні постійно є загроза повторних атак — це суттєво ускладнює роботу екстрених служб.

Нагадаємо, увечері 24 липня з під-завалів багатоповерхівки, яка зазнала руйнувань під час нічної дронової атаки на Одесу, вилучили загиблого. Чоловіку було лише 32 роки.

Також ми повідомляли, що внаслідок обстрілу Одеси в ніч проти 24 липня зазнали пошкоджень сім культурних пам'яток. Зокрема, йдеться про Воронцовський палац.