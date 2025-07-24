Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Вечірні удари по Сумщині — загинула жінка, є поранені

Вечірні удари по Сумщині — загинула жінка, є поранені

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 23:35
Що відомо про наслідки обстрілу Сумщини ввечері 24 липня 2025 року
Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС України

Увечері в четвер, 24 липня, росіяни атакували Зноб-Новгородську громаду ударним БпЛА та з артилерії. Є загибла та поранені.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Реклама
Читайте також:
Атака на Сумщину ввечері 24 липня 2025 рокк
Скриншот повідомлення Олега Григорова

Наслідки атаки на Сумщину ввечері 24 липня

Унаслідок дронової атаки по одному з населених пунктів загинула 43-річна жінка, а під час артилерійського обстрілу одного із селищ зазнала поранень 60-річна місцева жителька. Потерпілу транспортують до лікарні та надають їй усю необхідну медичну допомогу.

Очільник ОВА зазначив, що у прикордонні постійно є загроза повторних атак — це суттєво ускладнює роботу екстрених служб.

Нагадаємо, увечері 24 липня з під-завалів багатоповерхівки, яка зазнала руйнувань під час нічної дронової атаки на Одесу, вилучили загиблого. Чоловіку було лише 32 роки.

Також ми повідомляли, що внаслідок обстрілу Одеси в ніч проти 24 липня зазнали пошкоджень сім культурних пам'яток. Зокрема, йдеться про Воронцовський палац.

Сумська область обстріли загиблі Сумська ОВА артилерія
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації