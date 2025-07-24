Что известно о последствиях обстрела Сумщины вечером 24 июля 2025 года

Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

Вечером в четверг, 24 июля, россияне атаковали Зноб-Новгородскую общину ударным БпЛА и из артиллерии. Есть погибшая и раненые.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Реклама

Читайте также:

Скриншот сообщения Олега Григорова

Последствия атаки на Сумскую область вечером 24 июля

В результате дроновой атаки по одному из населенных пунктов погибла 43-летняя женщина, а во время артиллерийского обстрела одного из поселков получила ранения 60-летняя местная жительница. Пострадавшую транспортируют в больницу и оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.

Глава ОВА отметил, что в пограничье постоянно есть угроза повторных атак — это существенно усложняет работу экстренных служб.

Напомним, вечером 24 июля из под-завалов многоэтажки, которая подверглась разрушениям во время ночной дроновой атаки на Одессу, извлекли погибшего. Мужчине было всего 32 года.

Также мы сообщали, что в результате обстрела Одессы в ночь на 24 июля получили повреждения семь культурных памятников. В частности, речь идет о Воронцовском дворце.