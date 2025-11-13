Відео
Відео

Скільки людей Україна мобілізує щомісяця — деталі від Зеленського

Скільки людей Україна мобілізує щомісяця — деталі від Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 17:19
Оновлено: 17:19
Мобілізація в Україні — скільки людей вступають до війська щомісяця
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що кожного місяця Україна мобілізує десятки тисяч людей. Однак партнери хочуть більшого.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Bloomberg

Читайте також:

Мобілізація в Україні

Зеленський розповів, що щомісяця Україна мобілізує 30 тисяч людей, але союзники хочуть більшого. Коментуючи збільшення призову, президент сказав, що питання мобілізації потребує комплексного підходу. 

"Навіть, якщо самі військові просять мобілізувати більше людей, слід балансувати. Тому що є суспільство, люди, і їм потрібно працювати і сплачувати податки. А потім ці гроші ідуть на армію", — сказав глава держави.

За його словами, партнери порушують цю тему, але Зеленський відповів, що рішення української армії полягало в мобілізації близько 30 тисяч людей на місяць і зараз система це робить. 

Нагадаємо, 13 листопада Володимир Зеленський з візитом приїхав на Запоріжжя. Він побував на Оріхівському напрямку.

Він зустрівся з військовими, вручив їм державні нагороди та провів наради.  

Володимир Зеленський військовий призов військові мобілізація війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
