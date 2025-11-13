На Запоріжжі Зеленський провів нараду з військовими — які теми

Зеленський на Запоріжжі провів нараду — які ключові теми
Український лідер Володимир Зеленський у Запорізькій області провів безпекову нараду з військовим командуванням. Зокрема, однією з тем була оперативна обстановка на Півдні.
Про це глава держави повідомив у Facebook у четвер, 13 листопада.
Зеленський у Запорізькій області
Український лідер зазначив, що увагу на нараді насамперед приділили завданням бригад і полків, військовим і кадровим заходам для стабілізації ситуації в районі Рівнопілля.
Крім того, обговорили укріплення інженерними заходами Степногірського напрямку та евакуацію цивільних із визначених районів.
"Окрема тема наради — протиповітряний захист доріг, логістики, критичної інфраструктури Запоріжжя. Була доповідь і про оперативну обстановку в районі Покровського", — розповів Зеленський.
Зустріч Зеленського з воїнами
Глава держави також провів зустріч з воїнами 17-го армійського корпусу. Він подякував їм за службу та захист України, а також відзначив державними нагородами.
"Безумовно, схід України — великий виклик. І тут, на Оріхівському напрямку, завжди було гаряче. Дякую всім солдатам, офіцерам, сержантам за те, що захищаєте цей напрямок — Запорізьку область у цілому, місто Запоріжжя, яке дуже важливе. Дякую, що завдяки вашому захисту воно має життя", — додав Зеленський.
Нагадаємо, 13 листопада український лідер побував у пункті управління 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг" у Запорізькій області.
Раніше Зеленський пояснив, чому російські окупанти так прагнуть захопити Покровськ в Донецькій області.
