На Запоріжжі Зеленський провів нараду з військовими — які теми

Український лідер Володимир Зеленський у Запорізькій області провів безпекову нараду з військовим командуванням. Зокрема, однією з тем була оперативна обстановка на Півдні.

Про це глава держави повідомив у Facebook у четвер, 13 листопада.

Зеленський у Запорізькій області

Український лідер зазначив, що увагу на нараді насамперед приділили завданням бригад і полків, військовим і кадровим заходам для стабілізації ситуації в районі Рівнопілля.

Крім того, обговорили укріплення інженерними заходами Степногірського напрямку та евакуацію цивільних із визначених районів.

"Окрема тема наради — протиповітряний захист доріг, логістики, критичної інфраструктури Запоріжжя. Була доповідь і про оперативну обстановку в районі Покровського", — розповів Зеленський.

Зустріч Зеленського з воїнами

Глава держави також провів зустріч з воїнами 17-го армійського корпусу. Він подякував їм за службу та захист України, а також відзначив державними нагородами.

"Безумовно, схід України — великий виклик. І тут, на Оріхівському напрямку, завжди було гаряче. Дякую всім солдатам, офіцерам, сержантам за те, що захищаєте цей напрямок — Запорізьку область у цілому, місто Запоріжжя, яке дуже важливе. Дякую, що завдяки вашому захисту воно має життя", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 13 листопада український лідер побував у пункті управління 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг" у Запорізькій області.

Раніше Зеленський пояснив, чому російські окупанти так прагнуть захопити Покровськ в Донецькій області.