На Запорожье Зеленский провел совещание с военными — какие темы

Украинский лидер Владимир Зеленский в Запорожской области провел совещание по безопасности с военным командованием. В частности, одной из тем была оперативная обстановка на Юге.

Об этом глава государства сообщил в Facebook в четверг, 13 ноября.

Зеленский в Запорожской области

Украинский лидер отметил, что внимание на совещании прежде всего уделили задачам бригад и полков, военным и кадровым мероприятиям для стабилизации ситуации в районе Ровнополья.

Кроме того, обсудили укрепление инженерными мероприятиями Степногорского направления и эвакуацию гражданских из определенных районов.

"Отдельная тема совещания — противовоздушная защита дорог, логистики, критической инфраструктуры Запорожья. Был доклад и об оперативной обстановке в районе Покровского", — рассказал Зеленский.

Встреча Зеленского с воинами

Глава государства также провел встречу с воинами 17-го армейского корпуса. Он поблагодарил их за службу и защиту Украины, а также отметил государственными наградами.

"Безусловно, восток Украины — большой вызов. И здесь, на Ореховском направлении, всегда было горячо. Спасибо всем солдатам, офицерам, сержантам за то, что защищаете это направление — Запорожскую область в целом, город Запорожье, который очень важен. Спасибо, что благодаря вашей защите он имеет жизнь", — добавил Зеленский.

Напомним, 13 ноября украинский лидер побывал в пункте управления 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг" в Запорожской области.

Ранее Зеленский объяснил, почему российские оккупанты так стремятся захватить Покровск в Донецкой области.