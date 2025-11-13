Мобилизация в Украине — сколько людей вступают в армию ежемесячно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый месяц Украина мобилизует десятки тысяч людей. Однако партнеры хотят большего.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Bloomberg.

Зеленский рассказал, что ежемесячно Украина мобилизует 30 тысяч человек, но союзники хотят большего. Комментируя увеличение призыва, президент сказал, что вопрос мобилизации требует комплексного подхода.

"Даже если сами военные просят мобилизовать больше людей, следует балансировать. Потому что есть общество, люди, и им нужно работать и платить налоги. А потом эти деньги идут на армию", — сказал глава государства.

По его словам, партнеры поднимают эту тему, но Зеленский ответил, что решение украинской армии заключалось в мобилизации около 30 тысяч человек в месяц и сейчас система это делает.

Напомним, 13 ноября Владимир Зеленский с визитом приехал на Запорожье. Он побывал на Ореховском направлении.

Он встретился с военными, вручил им государственные награды и провел совещания.