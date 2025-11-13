Зеленский в Запорожье посетил раненых военных

Владимир Зеленский с визитом в Запорожье. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых защитников в одной из больниц Запорожья. Он вручил им государственные награды.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Визит Зеленского в Запорожье 13 ноября

Зеленский рассказал, что во время своего визита к раненым военным, он пообщался с бойцами и медиками, которые их лечат. Кроме того, президент отметил их государственными наградами.

Владимир Зеленский с визитом в Запорожье. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский вручает награду медикам. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский делает селфи с раненым военным. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский награждает военного. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Раненый военный в госпитале. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский с визитом в госпитале. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский посетил военных. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По словам главы государства, военные получили ранения на сложном Запорожском направлении и сейчас они восстанавливаются и проходят реабилитацию.

"Спасибо за службу и защиту Украины. Благодарен нашим медикам за то, что каждый день спасаете наших воинов. Даете надежду и возвращаете их к жизни. Это огромная ответственность и очень важная миссия", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, 13 ноября Зеленский посетил Ореховское направление. Он прибыл в пункт управления 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг".

Во время визита на Запорожье президент провел совещание. Одной из тем была оперативная обстановка на юге.