Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Зеленский посетил раненых защитников в Запорожье — фото

Зеленский посетил раненых защитников в Запорожье — фото

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 15:55
обновлено: 16:57
Зеленский в Запорожье посетил раненых военных
Владимир Зеленский с визитом в Запорожье. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых защитников в одной из больниц Запорожья. Он вручил им государственные награды.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Визит Зеленского в Запорожье 13 ноября

Зеленский рассказал, что во время своего визита к раненым военным, он пообщался с бойцами и медиками, которые их лечат. Кроме того, президент отметил их государственными наградами.

Зеленський в Запоріжжі 13 листопада
Владимир Зеленский с визитом в Запорожье. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Зустріч Зеленського з пораненими бійцями
Зеленский вручает награду медикам. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленський з пораненими бійцями на Запоріжжі
Зеленский делает селфи с раненым военным. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленський відвідав поранених бійців на Запоріжжі
Зеленский награждает военного. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Візит Зеленського на Запоріжжя
Раненый военный в госпитале. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленський з візитом на Запоріжжі
Зеленский с визитом в госпитале. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленський на Запоріжжі
Зеленский посетил военных. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По словам главы государства, военные получили ранения на сложном Запорожском направлении и сейчас они восстанавливаются и проходят реабилитацию.

"Спасибо за службу и защиту Украины. Благодарен нашим медикам за то, что каждый день спасаете наших воинов. Даете надежду и возвращаете их к жизни. Это огромная ответственность и очень важная миссия", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, 13 ноября Зеленский посетил Ореховское направление. Он прибыл в пункт управления 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг".

Во время визита на Запорожье президент провел совещание. Одной из тем была оперативная обстановка на юге.

Владимир Зеленский Запорожье военные война в Украине фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации