Зеленский в Запорожье посетил раненых военных

Зеленский посетил раненых защитников в Запорожье — фото
Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых защитников в одной из больниц Запорожья. Он вручил им государственные награды.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
Визит Зеленского в Запорожье 13 ноября
Зеленский рассказал, что во время своего визита к раненым военным, он пообщался с бойцами и медиками, которые их лечат. Кроме того, президент отметил их государственными наградами.
По словам главы государства, военные получили ранения на сложном Запорожском направлении и сейчас они восстанавливаются и проходят реабилитацию.
"Спасибо за службу и защиту Украины. Благодарен нашим медикам за то, что каждый день спасаете наших воинов. Даете надежду и возвращаете их к жизни. Это огромная ответственность и очень важная миссия", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, 13 ноября Зеленский посетил Ореховское направление. Он прибыл в пункт управления 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг".
Во время визита на Запорожье президент провел совещание. Одной из тем была оперативная обстановка на юге.
