Зеленський на Запоріжжі відвідав поранених військових

Зеленський відвідав поранених захисників на Запоріжжі — фото
Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених захисників в одній із лікарень Запоріжжя. Він вручив їм державні нагороди.
Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.
Візит Зеленського на Запоріжжя 13 листопада
Зеленський розповів, що під час свого візиту до поранених військових, він поспілкувався з бійцями та медиками, які їх лікують. Крім того, президент відзначив їх державними нагородами.
За словами глави держави, військові зазнали поранень на складному Запорізькому напрямку і зараз вони відновлюються та проходять реабілітацію.
"Дякую за службу та захист України. Вдячний нашим медикам за те, що кожного дня рятуєте наших воїнів. Даєте надію та повертаєте їх до життя. Це величезна відповідальність і дуже важлива місія", — підкреслив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, 13 листопада Зеленський відвідав Оріхівський напрямок. Він прибув у пункт управління 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг".
Під час візиту на Запоріжжя президент провів нараду. Однією з тем була оперативна обстановка на півдні.
