Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Зеленський відвідав поранених захисників на Запоріжжі — фото

Зеленський відвідав поранених захисників на Запоріжжі — фото

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 15:55
Оновлено: 16:57
Зеленський на Запоріжжі відвідав поранених військових
Володимир Зеленський з візитом на Запоріжжі. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених захисників в одній із лікарень Запоріжжя. Він вручив їм державні нагороди.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Візит Зеленського на Запоріжжя 13 листопада 

Зеленський розповів, що під час свого візиту до поранених військових, він поспілкувався з бійцями та медиками, які їх лікують. Крім того, президент відзначив їх державними нагородами. 

Зеленський в Запоріжжі 13 листопада
Володимир Зеленський з візитом на Запоріжжі. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official 
Зустріч Зеленського з пораненими бійцями
Зеленський вручає нагороду медикам. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленський з пораненими бійцями на Запоріжжі
Зеленський робить селфі з пораненим військовим. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленський відвідав поранених бійців на Запоріжжі
Зеленський нагороджує військового. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Візит Зеленського на Запоріжжя
Поранений військовий у госпіталі. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленський з візитом на Запоріжжі
Зеленський з візитом у госпіталі. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленський на Запоріжжі
Зеленський відвідав військових. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За словами глави держави, військові зазнали поранень на складному Запорізькому напрямку і зараз вони відновлюються та проходять реабілітацію. 

"Дякую за службу та захист України. Вдячний нашим медикам за те, що кожного дня рятуєте наших воїнів. Даєте надію та повертаєте їх до життя. Це величезна відповідальність і дуже важлива місія", — підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 13 листопада Зеленський відвідав Оріхівський напрямок. Він прибув у пункт управління 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг".

Під час візиту на Запоріжжя президент провів нараду. Однією з тем була оперативна обстановка на півдні.

Володимир Зеленський Запоріжжя військові війна в Україні фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації