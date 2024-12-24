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Ситуація на фронті — Чмут заявив про сумну динаміку

24 грудня 2024 12:34
Аркадій Пастула - Редактор
Чмут розповів про втрати територій на Донеччині — яка ситуація на фронті
Керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Фото: "Українська правда"
Аркадій Пастула - Редактор

Керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив про сумну динаміку на фронті. Він розповів про втрати території на Донецькому напрямку.

Про це Тарас Чмут сказав в інтерв'ю "Українській правді" у вівторок, 24 грудня.

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"Наприклад, якщо говоримо про оперативно-тактичне угруповання "Донецьк" — це напрямок, на якому впродовж року ми відступали по всій ділянці фронту, — то у червні цього року ми втратили тільки там близько 100 км квадратних територій. У вересні вже 400 км квадратних, в листопаді — 610 км квадратних", — розповів Чмут.

За його словами, попри це, всі розуміють, що це пріоритет і найактивніша зона бойових дій. Україна продовжує там відступати і ніхто не може з цим нічого зробити.

Чому окупантам вдається активно наступати

Чмут зазначив, що російські загарбники масштабують свої сильні сторони, а Україна — не може розв'язати проблеми зі слабкими сторонами. 

"Росіяни закидують нас коригованими авіаційними бомбами. На жаль, немає очевидного рішення цієї проблеми. Росіяни закидують піхотою, використовують тактику просочування, вони вдало використовують бронетехніку для масштабування цього просочування". — зазначив він.

Він пояснив, що йдеться про малі групи піхоти до п'яти людей, а також мінімум усього — одна рація, вода, автомат, без захисту. 

"Задача — просто дійти до посадки або, наприклад, до населеного пункту і сховатися в підвалі десь, сидіти й нічого не робити. Когось знищуємо, а один — два доходять. Вони накопичуються, а потім в один момент починають наступ з двох боків — з тилу і по фронту", — наголосив керівник фонду "Повернись живим".

Нагадаємо, українські прикордонники відбили спробу штурму противника на Сіверському напрямку, ліквідувавши вісьмох окупантів.

Також в ISW повідомляли, що армія ворога продовжує наступальні дії на окремих ділянках фронту. Водночас, за припущеннями, російський диктатор Володимир Путін міг доручити уникати захоплення великих українських міст.

війна ЗСУ Україна Донецька область окупанти Тарас Чмут

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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