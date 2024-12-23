ЗСУ спростували чутки про оточення

Бійці ЗСУ в бою. Фото ілюстративне: Міністерcтво оборони

В Збройних силах України прокоментували інформацію каналу DeepState про оточення бійців Сил оборони біля села Макарівки Донецької області. Військові заявили, що ситуація на Времівському напрямку важка, проте про оточення не йдеться.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у понеділок, 23 грудня.

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Бійців ЗСУ не оточено

"Зараз на Времівському напрямку вже декілька днів поспіль понад 40 штурмових дій проводить ворог: вчора — 47, сьогодні — 44", — повідомив Волошин.

Речник додав, що російські загарбники намагаються обійти Новосілку зі східного флангу і навіть з півночі. За його словами, Сили оборони півдня знають про ці наміри, ведуть активну оборону та проводять стабілізаційні заходи.

"Тому говорити наразі про якесь оточення рано", — зазначив Волошин.

Він також додав, що ворог зазнає великих втрат. Кожного дня українські захисники знищують близько 200 загарбників та десятки одиниць ворожої техніки. За словами Волошина, вчора, 22 грудня, було знищено вісім танків і до півтора десятка броньованих машин. Сьогодні — чотири танки і до п'яти бойових броньованих машин.

"Наші захисники знищують їхні сили, які намагаються вклинитися в нашу оборону, там, де можна, проводять активні бойові дії щодо відновлення своїх позицій", — сказав речник.

Раніше ми повідомляли, що підрозділи ЗСУ нібито опинилися у повному оточенні в селі Макарівка у Донецькій області. За інформацією DeepState, котел навколо воїнів Сил оборони наразі повністю закрито.

Також раніше ширилася інформація про перебування окремих підрозділів Сил оборони в оперативному оточенні в районі Успенівки та Трудового. Це виявився фейк, а українські воїни вийшли з населених пунктів.