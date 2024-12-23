DeepState повідомляє про оточення бійців ЗСУ у Макарівці

Бійці ЗСУ опинилися в оточенні на Донеччині — DeepState
Підрозділи Збройних сил України опинилися у повному оточенні в селі Макарівка у Донецькій області. За інформацією DeepState, котел навколо українських захисників наразі повністю закрито.
Відповідну мапу з театру бойових дій оприлюднив канал DeepState у понеділок, 23 грудня.
Бійці ЗСУ в оточенні
"Макарівка на півдні від Великої Новосілки в повному оточенні, сподіваюсь, вищі уми якось планують вирішувати цю ситуацію…", — додав лейтенант ЗСУ із позивним "Алекс".
Перед тим російські загарбники посилили спроби "зрізати" Времівський виступ у Донецькій області. Їхньою головною метою лишається оточення підрозділів ЗСУ у цьому районі.
Раніше ми повідомляли, що українські військові відбили штурм російських загарбників неподалік Куп'янська Харківської області. Бійці знищили три ворожі бойові машини піхоти та один танк.
Нагадаємо, інженери 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем розробили новий спосіб запуску дронів. Ця методика дозволяє уникнути впливу засобів радіоелектронної боротьби.
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