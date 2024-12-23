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Бойцы ВСУ оказались в окружении в Донецкой области — DeepState

23 декабря 2024 13:12
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
DeepState сообщает об окружении бойцов ВСУ в Макаровке
Воин ВСУ. Фото иллюстративное: Благодійний фонд Фортечний
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Подразделения Вооруженных сил Украины оказались в полном окружении в селе Макаровка в Донецкой области. По информации DeepState, котел вокруг украинских защитников полностью закрыт.

Соответствующую карту театра боевых действий обнародовал канал DeepState в понедельник, 23 декабря.

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Бойцы ВСУ в окружении

"Макаровка к югу от Великой Новоселки в полном окружении, надеюсь, высшие умы как-то планируют решать эту ситуацию…", — добавил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

До этого российские захватчики ужесточили попытки "срезать" Времевское выступление в Донецкой области. Их главной целью остается окружение подразделений ВСУ в этом районе.

Бойцы ВСУ окружены
Бойцы ВСУ оцеплены. Фото: DeepState

Ранее мы сообщали, что украинские военные отразили штурм российских захватчиков неподалеку от Купянска Харьковской области. Бойцы уничтожили три вражеских боевых машины пехоты и один танк.

Напомним, инженеры 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем разработали новый способ запуска дронов. Эта методика позволяет избежать влияния средств радиоэлектронной борьбы.

ВСУ Донецкая область оккупанты война в Украине Deepstate

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